Манат укрепился к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 15 марта сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 15 марта ЦБА установил 2,0319 манат/1EUR (12 марта - 2,0342 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 15 марта сохранил 0,0232 манат/1RUB.

A.Maмедов