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Дальнее зарубежье 15.03.2021 12:42

В Индии зафиксирован рекорд заражений COVID-19 с начала 2021 года

В Индии в понедельник зафиксирован рекордной суточный прирост заражений коронавирусом за этот год - за последние 24 часа диагностировали более 26 тыс. новых случаев, сообщает издание Times of India со ссылкой на данные Минздрава страны.

По данным министерства, выявлен 26 291 случай COVID-19, что является самым большим показателем за последние 85 дней. Последний раз суточное количество заражений превышало 26 тыс. 20 декабря.

СМИ отмечают, что более половины случаев заражения приходится на штат Махараштра.

Кроме того, в стране за сутки зафиксировали 118 летальных исходов среди инфицированных.

Times of India напоминает, что тенденция к увеличению суточного показателя заражений наблюдается последние пять дней.

Из-за всплеска случаев COVID-19 власти штата Махараштра на прошлой неделе ввели локдаун в эпидемиологически неблагоприятном округе Нагпур. В остальных округах штата соблюдаются ряд ограничений, в частности, введен ночной комендантский час и закрыты рынки.

Рост случаев инфицирования отмечается еще в шести штатах - Керале, Пенджабе, Карнатаке, Гуджарате, Тамилнаде и Мадхья-Прадеш.

По данным издания, таким образом, всего в стране на данный момент коронавирусом болеют 219 262 человека.

Всего в Индии за время пандемии COVID-19 выявили свыше 11,3 млн заражений, более 158,7 тыс. инфицированных скончались. При этом более 11 млн заболевших выздоровели.

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Тэги: ИНДИЯ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РЕКОРД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]