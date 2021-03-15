Лукашенко запускает работу белорусской конституционной комиссии

Деятельность конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с членами этой комиссии в понедельник.

"Деятельность конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер. Доступность вашей работы для инициатив людей - это вопрос доверия общества к ее результату", - подчеркнул Лукашенко. Его цитирует госагентство БелТА.

По словам президента, при формировании конституционной комиссии старались охватить все сферы жизни и деятельности общества, чтобы максимально учесть интересы и голос каждого белоруса. Поэтому в комиссии - представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы.

"Важно, что все вы, уважаемые и авторитетные люди, обладающие активной гражданской позицией и знанием запросов той части общества, которую представляете. Ваши заслуги, без преувеличения, признаны народом. Я рассчитываю, что вместе вы станете эффективной командой и выполните доверенную вам работу на самом высоком уровне", - заявил Лукашенко.

О создании комиссии для подготовки поправок в Конституцию на прошлой неделе сообщил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич. Он также рассказал о направлениях возможного обновления Основного закона страны.

"Первое - определение на конституционном уровне статуса Всебелорусского народного собрания как высшего представительного органа народовластия, обладающего определенными властными полномочиями. Второе - уточнение полномочий, функций, конституционной ответственности высших государственных органов, их самостоятельности и взаимодействия. Третье - развитие конституционных основ избирательной системы, партийного строительства. И четвертое - определение конституционных принципов современного социального государства и новых гарантий социально-экономических прав граждан", - отметил глава Конституционного суда.

Во время Всебелорусского народного собрания Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года. А в начале следующего года он может быть вынесен на референдум. При этом президент высказал предположение, что референдум по Конституции могут совместить с местными выборам.

Белорусская оппозиция разработала свой проект новой Конституции, согласно которому Белоруссия станет парламентской республикой.