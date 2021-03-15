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Дальнее зарубежье 15.03.2021 13:31

Израиль продолжит отслеживать больных COVID-19 при помощи технологий спецслужб

Власти Израиля на протяжении еще двух недель продолжат отслеживать больных коронавирусом COVID-19 с помощью технологий спецслужб Шин-Бет, несмотря на решение Верховного суда, сообщает в понедельник издание "Едиот ахронот".

По информации газеты, отслеживание пациентов прекратится, когда ежедневное число зараженных снизится хотя бы до 1 тыс. человек.

В начале марта Верховный суд Израиля ограничил возможности пользования технологий спецслужбы Шин-Бет для отслеживания зараженных коронавирусом COVID-19.

"Когда отслеживание контактов используется в течение такого длительного периода времени, это уже не необычное и краткосрочное событие, а тревожная практика", - говорилось в вердикте судей.

Судьи отметили, что применение подобных мер к гражданским лицам недемократично.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, ПАЦИЕНТЫ, ОТСЛЕЖИВАЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]