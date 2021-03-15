Израиль продолжит отслеживать больных COVID-19 при помощи технологий спецслужб

Власти Израиля на протяжении еще двух недель продолжат отслеживать больных коронавирусом COVID-19 с помощью технологий спецслужб Шин-Бет, несмотря на решение Верховного суда, сообщает в понедельник издание "Едиот ахронот".
По информации газеты, отслеживание пациентов прекратится, когда ежедневное число зараженных снизится хотя бы до 1 тыс. человек.
В начале марта Верховный суд Израиля ограничил возможности пользования технологий спецслужбы Шин-Бет для отслеживания зараженных коронавирусом COVID-19.
"Когда отслеживание контактов используется в течение такого длительного периода времени, это уже не необычное и краткосрочное событие, а тревожная практика", - говорилось в вердикте судей.
Судьи отметили, что применение подобных мер к гражданским лицам недемократично.
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