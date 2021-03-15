Среднегодовая инфляция в Азербайджане ускорилась до 3,7%

Инфляция в Азербайджане в феврале 2021 года составила 1,6% против инфляции в январе 2021 года на уровне 1,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
«Инфляция в Азербайджане в феврале 2021 года составила 1,6%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак в феврале выросли на 2,1%, на непродовольственные товары – на 0,3%, на услуги – на 2%», - отметили в Госкомстате.
Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец февраля 2021 года составила 3,7% (на конец января 2021 года – 3,3%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец февраля составила 4,9%, по непродовольственным товарам – 3,6%, услугам – 2,3%.
Согласно прогнозам Минэкономики среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года составит 3% против 2,8% в 2020 году.
Н.Аббасова
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