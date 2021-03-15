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Макроэкономика 15.03.2021 12:35

Среднегодовая инфляция в Азербайджане ускорилась до 3,7%

Инфляция в Азербайджане в феврале 2021 года составила 1,6% против инфляции в январе 2021 года на уровне 1,2%, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

«Инфляция в Азербайджане в феврале 2021 года составила 1,6%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табак в феврале выросли на 2,1%, на непродовольственные товары – на 0,3%, на услуги – на 2%», - отметили в Госкомстате.

Среднегодовая инфляция в Азербайджане на конец февраля 2021 года составила 3,7% (на конец января 2021 года – 3,3%). В том числе, среднегодовая инфляция по продовольственным товарам на конец февраля составила 4,9%, по непродовольственным товарам – 3,6%, услугам – 2,3%.

Согласно прогнозам Минэкономики среднегодовая инфляция в Азербайджане по итогам 2021 года составит 3% против 2,8% в 2020 году.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНФЛЯЦИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]