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Финансы 15.03.2021 12:37

Капитальные инъекции в банки Азербайджана в 2020г составили около 132 млн манатов - регулятор

Инъекции в акционерный капитал банков в Азербайджане в 2020 году составили 131,7 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

«В 2020 году продолжалось проведение мероприятий с целью оздоровления и капитализации банковского сектора для поддержки процесса кредитования. В целом, в 2020 году банки увеличили акционерный капитал на 131,7 млн манатов», - подчеркнули в ЦБА.

В настоящее время в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 26 банков.

А.Гусейнова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, КАПИТАЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]