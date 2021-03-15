Капитальные инъекции в банки Азербайджана в 2020г составили около 132 млн манатов - регулятор

Инъекции в акционерный капитал банков в Азербайджане в 2020 году составили 131,7 млн манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

«В 2020 году продолжалось проведение мероприятий с целью оздоровления и капитализации банковского сектора для поддержки процесса кредитования. В целом, в 2020 году банки увеличили акционерный капитал на 131,7 млн манатов», - подчеркнули в ЦБА.

В настоящее время в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 26 банков.

А.Гусейнова