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Макроэкономика 15.03.2021 12:39

Население Азербайджана в январе-феврале сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,3%

Население Азербайджана приобрело в январе-феврале 2021 года в объектах розничной торговли потребительских товаров на сумму 6 млрд 27,9 млн манатов, что на 1,3% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Согласно данным Госкомстата, за отчетный период расходы населения на приобретение продовольственных товаров, напитков и табачной продукции составили 3 млрд 205 млн манатов (рост по сравнению с январем-февралем 2020 года на 2%), непродовольственных товаров - 2 млрд 822,9 млн манатов (спад на 4,9%).

По данным комитета, за отчетный период 53,2% расходов потребителей в сети розничной торговли пришлось на продовольственные продукты, напитки и табачные изделия, 16,5% - на текстильную продукцию, одежду и обувь, 5,4% - автомобильный бензин и дизельное топливо, 5,2% - электроприборы и мебель, 2,3% - фармацевтическую и медицинскую продукцию, 0,7% - компьютерное, телекоммуникационное и печатное оборудование, 16,7% - прочую непродовольственную продукцию.

За отчетный период 26,6% потребительских товаров продано торговыми предприятиями, 49,9% - частными предпринимателями и 23,5% - на рынках и ярмарках. По сравнению с январем-февралем 2020 года оборот розничной торговли в реальном выражении увеличился на 9,3% для предприятий, для частных предпринимателей - на 1,6%, на рынках и ярмарках - сократился на 15,8%.

Расходы на душу населения на покупку продовольственных товаров, напитков и табачных изделий в январе-феврале 2021 года составили 160,6 манат, на покупку непродовольственных товаров - 141,5 манат.

По итогам 2020 года население сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,3%.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, РАСХОДЫ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]