Потребители в Азербайджане в январе-феврале приобрели автобензина и дизтоплива почти на $190 млн

Потребители топлива в Азербайджане в январе-феврале 2021 года приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 322,6 млн манатов ($189,8 млн по текущему курсу - ИФ), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

"В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в январе-феврале 2021 года доходы от продаж автомобильного бензина и дизтоплива составили 5,4% или на сумму 322,6 млн манатов", - сообщили Госкомстате.

По данным ведомства, по сравнению с показателем января-февраля 2020 года доходы от продаж бензина и дизтоплива потребителям сократились на 11,9%.

В 2020 году потребители топлива в Азербайджане приобрели автомобильного бензина и дизельного топлива на общую сумму 2 млрд 40,8 млн манатов ($1,2 млрд по текущему курсу - ИФ).

В настоящее время розничная цена бензина "Premium Euro-95" на внутреннем рынке Азербайджана составляет 1,25 манат за 1 литр, "Super Euro-98" - 1,4 манат/литр, бензин марки АИ 92 - 1 манат за литр, дизельного топлива - 0,8 манат за литр.

Н.Аббасова