Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $406

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 февраля 2021 года составляет 690,9 манатов ($405,9 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 3% меньше показателя на конец января 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

При этом среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 января 2021 года составляла 707,3 манатов ($416,1), на 1 декабря 2020 года - 703,5 манатов ($413,8), на 1 ноября 2020 года - 704,5 манатов ($414,4), на 1 октября - 706,6 манатов ($415,6).

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 февраля 2021 года составило 1 млн 684,4 тыс. человек (на 1 января - 1 млн 691,8 тыс. человек), что на 43,4 тыс. человек или 2,6% больше, чем годом ранее. Из них 915,3 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 769,1 тыс. человек - в частном.

При этом 19,6% работников заняты в сфере образования, 18,5% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,7% - промышленности, 8,3% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,5% - строительстве, 6,7% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,5% - транспорта и складского хозяйства, 3,5% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 3,4% - профессиональной, научной и технической деятельности, 1,7% - финансовой и страховой деятельностью, 13,6% - прочих сферах экономики.

Х.Насирзаде