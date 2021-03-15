Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0319 RUR   0.0232 GBR   2.3677 TRY   0.2246

Цена на нефть

12.03 $/bbl   WTI 65.61 -0.41 Brent 69.22 -0.41

Погода в Баку

  ночь день

Регион 15.03.2021 13:08

Парламентские выборы в Армении необходимо провести до июня, заявляют в оппозиции

Внеочередные парламентские выборы в Армении должны быть проведены до 1 июня, заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян.

"До 1 июня выборы должны быть завершены, то есть, они должны быть организованы в мае. Политический кризис в стране настолько углубился, что выборы должны быть проведены как можно скорее", - сказал Марукян журналистам в понедельник.

По его словам, в предстоящие десять дней должен быть начат процесс роспуска парламента.

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку, и, если парламент два раза подряд не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен и должны быть назначены новые выборы, в результате которых новому большинству предстоит избрать премьера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Арарат вслед за Арой повторяет о статусе Карабаха и возвращении пленных Саргсян ответит на вопросы в рамках парламентского расследования в Армении об «апрельской войне» Спикер парламента Азербайджана призвал депутатов не спешить с призывами к войне Парламент Армении проголосовал за сокращение министерств в правительстве до 12 Первое заседание нового парламента Армении пройдет 14 января - глава ЦИК Прошедшая в парламент партия "Светлая Армения" заявляет, что будет в оппозиции к блоку Пашиняна

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]