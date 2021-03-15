Парламентские выборы в Армении необходимо провести до июня, заявляют в оппозиции

Внеочередные парламентские выборы в Армении должны быть проведены до 1 июня, заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян.

"До 1 июня выборы должны быть завершены, то есть, они должны быть организованы в мае. Политический кризис в стране настолько углубился, что выборы должны быть проведены как можно скорее", - сказал Марукян журналистам в понедельник.

По его словам, в предстоящие десять дней должен быть начат процесс роспуска парламента.

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку, и, если парламент два раза подряд не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен и должны быть назначены новые выборы, в результате которых новому большинству предстоит избрать премьера.