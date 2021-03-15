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Карабахский конфликт 15.03.2021 13:19

Азербайджан не считает военнопленными армянских военных, задержанных в Карабахе после 10 ноября 2020 года – глава МИД

Баку не считает военнопленными армянских военных, задержанных в Карабахе после заключения трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Азербайджан вернул Армении всех военнопленных. Лица, задержанные на территории Азербайджана 26 ноября 2020 года, не являются военнопленными", - сказал Байрамов в понедельник на брифинге с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

Комментируя озабоченность ОБСЕ судьбой армянских военных, Байрамов добавил, что они являются террористами. «Армения, грубо нарушая трехстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года, тайно перебросила на территорию Азербайджана через «Лачинский коридор» личный состав армянских вооруженных сил в гражданской форме и на гражданских транспортных средствах. Переброска армянских военных в Карабах вызвал протесты семей военнослужащих в Армении, а также был зафиксирован независимыми СМИ", - отметил глава МИД Азербайджана.

Байрамов подчеркнул, что такие шаги ведут к дестабилизации ситуации, и призвал международные организации оказать необходимое давление на Армению для исполнения ею пунктов соглашения от 10 ноября.

«Размещение ВС Армении на международно признанных территориях Азербайджана является грубым нарушением международных обязательств Армении, в частности по соблюдению обязательств уважать суверенитет и территориальную целостность государств", - добавил он.

А.Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАЙРАМОВ, АРМЕНИЯ, ВОЕННОПЛЕННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]