COVID-19 привел к росту продаж фармпродукции в Азербайджане в январе-феврале на 50,8%

Потребители в Азербайджане в январе-феврале 2021 года приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 138,4 млн манатов ($81,4 млн по текущему курсу -ИФ), сообщили агентству "Интерфакс -Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
"В общем объеме розничного товарооборота в Азербайджане в январе-феврале 2021 года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств составили 2,3% или на сумму 138,4 млн манатов", - сообщили Госкомстате.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от продаж фармацевтической продукции и медицинских средств увеличились на 50,8%.
Такой рост продаж фармпродукции внутри Азербайджана связан с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В 2020 году потребители в Азербайджане приобрели фармацевтической продукции и медицинских средств на общую сумму 748,9 млн манатов ($440,5 млн по текущему курсу -ИФ).
Н.Аббасова
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