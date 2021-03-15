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Инфраструктура и тендеры 15.03.2021 13:40

Центр управления информационными технологиями направит около 727,5 тыс. манатов на закупку ИКТ оборудования

ООО «Центр управления информационными технологиями и информацией» направит около 727,5 тыс. манатов на закупку ИКТ оборудования для Государственной службы по имущественным вопросам.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО «Aistgroup» подписан соответствующий договор. Сумма контракта - 727,498 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГСИВ, ИКТ, ЗАКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]