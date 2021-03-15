Центр управления информационными технологиями направит около 727,5 тыс. манатов на закупку ИКТ оборудования

ООО «Центр управления информационными технологиями и информацией» направит около 727,5 тыс. манатов на закупку ИКТ оборудования для Государственной службы по имущественным вопросам.
Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО «Aistgroup» подписан соответствующий договор. Сумма контракта - 727,498 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
Азербайджан не считает военнопленными армянских военных, задержанных в Карабахе после 10 ноября 2020 года – глава МИД
Ситуация на Южном Кавказе изменилась, ОБСЕ поддерживает трехстороннее заявление по Карабаху - Линде
COVID-19 привел к росту продаж фармпродукции в Азербайджане в январе-феврале на 50,8%
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $406
Число заражений COVID-19 в мире превысило 119,8 млн, число жертв - 2,65 млн - университет Хопкинса
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Токио и Вашингтон не позволят Китаю самому менять нынешний миропорядок - глава МИД Японии
Выборы в нижнюю палату парламента стартовали в Нидерландах
Йеменские повстанцы атаковали беспилотниками базу ВВС и международный аэропорт в Саудовской Аравии
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам