Центр управления информационными технологиями направит около 727,5 тыс. манатов на закупку ИКТ оборудования

ООО «Центр управления информационными технологиями и информацией» направит около 727,5 тыс. манатов на закупку ИКТ оборудования для Государственной службы по имущественным вопросам.

Согласно материалам www.tender.gov.az, с ООО «Aistgroup» подписан соответствующий договор. Сумма контракта - 727,498 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков