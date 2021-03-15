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Дальнее зарубежье 15.03.2021 16:16

За нападением на иранское судно в Средиземном море, вероятно, стоит Израиль - МИД Ирана

Израиль, возможно, несет ответственность за нападение на иранское грузовое судно "Shahr-e Kord", которое произошло в прошлую среду в Средиземном море, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Сейед Хатибзаде.

"Учитывая географическую точку этой атаки, возможно, что этот террористический акт был совершен сионистским режимом (Израилем - ИФ)", - приводит его слова агентство "Мехр".

По его словам, Израиль пытается сеять "нестабильность" ради достижения своих интересов.

Он добавил, что Тегеран оставляет за собой право применить любые ответные меры, когда виновники в нападении на судно будут идентифицированы.

В минувшую пятницу представитель компании Iranian Shipping Company Али Гасиан заявил, что судно "Shahr-e Kord", принадлежащее компании Islamic Republic Container Transportation Company, было частично повреждено в результате атаки в международных водах Средиземного моря. На судне возник небольшой пожар, который был потушен командой. Никто из членов экипажа не пострадал.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в США и на Ближнем Востоке сообщила, что Израиль с конца 2019 года атаковал не менее десятка танкеров Ирана, доставлявших оружие или нефть в Сирию. При этом ни один из танкеров не был потоплен, но как минимум два из них после атак были вынуждены вернуться в Иран, и это привело к задержке поставок нефти. Также, по данным источников издания в США, некоторые из атак с моря позволили свести на нет попытки Ирана перебросить оружие в регионе.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направила журналистов WSJ за комментарием к ЦАХАЛ, но военные Израиля отказались комментировать газете информацию.

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Тэги: ИРАН, СУДНО, ИЗРАИЛЬ, ПОДОЗРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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