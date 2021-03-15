Оборот сделок на платформе Amazon для B2B достиг $25 млрд в пересчете на годовые темпы

Оборот на платформе Amazon.com Inc. для сегмента B2B достиг $25 млрд в пересчете на годовые темпы, сообщила компания.
Amazon Business появилась в США в 2015 году и уже годом позже вышла на оборот в $1 млрд.
В настоящее платформа работает в девяти странах мира - США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии и Индии, число ее клиентов превышает 5 млн.
Amazon Business позволяет компаниям закупать товары по оптовым ценам у поставщиков, при этом Amazon получает комиссию с каждой сделки.
Несмотря на рост оборота, B2B-платформа сохраняет небольшую долю в общей выручке Amazon, составившей в 2020 году $386,06 млрд.
В то время как спрос на услуги интернет-ритейлера взлетел в период пандемии коронавируса, Amazon Business испытала на себе негативные последствия локдаунов.
"Очевидно, что потребности в закупках многих бизнесов, которым пришлось закрыться в период пандемии, были не такими как раньше", - говорит вице-президент Amazon Business Александр Ганьон.
Он отметил, что Amazon продолжит инвестировать в B2B-сегмент.
Акции Amazon прибавляют 0,2% в ходе предварительных торгов в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 83%.
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