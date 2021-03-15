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Макроэкономика 15.03.2021 17:03

Оборот сделок на платформе Amazon для B2B достиг $25 млрд в пересчете на годовые темпы

Оборот на платформе Amazon.com Inc. для сегмента B2B достиг $25 млрд в пересчете на годовые темпы, сообщила компания.

Amazon Business появилась в США в 2015 году и уже годом позже вышла на оборот в $1 млрд.

В настоящее платформа работает в девяти странах мира - США, Канаде, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии и Индии, число ее клиентов превышает 5 млн.

Amazon Business позволяет компаниям закупать товары по оптовым ценам у поставщиков, при этом Amazon получает комиссию с каждой сделки.

Несмотря на рост оборота, B2B-платформа сохраняет небольшую долю в общей выручке Amazon, составившей в 2020 году $386,06 млрд.

В то время как спрос на услуги интернет-ритейлера взлетел в период пандемии коронавируса, Amazon Business испытала на себе негативные последствия локдаунов.

"Очевидно, что потребности в закупках многих бизнесов, которым пришлось закрыться в период пандемии, были не такими как раньше", - говорит вице-президент Amazon Business Александр Ганьон.

Он отметил, что Amazon продолжит инвестировать в B2B-сегмент.

Акции Amazon прибавляют 0,2% в ходе предварительных торгов в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 83%.

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Тэги: США, AMAZON, B2B, ПРОДАЖИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]