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Дальнее зарубежье 15.03.2021 17:37

В ЕС рассматривают возможность поставок Sputnik V - глава ПАСЕ Дамс

Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс заявил, что европейский регулятор рассматривает возможность поставок российской вакцины Sputnik V в Евросоюз.

"Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность", - сказал Дамс в понедельник на встрече с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным, слова главы ПАСЕ цитирует пресс-служба Думы в официальном сообщении на сайте нижней палаты.

Согласно сообщению, по словам Дамса, вакцину Sputnik V "запросили в Европейском Союзе".

В свою очередь Володин предложил обсудить доступность российских вакцин в Европе в рамках ПАСЕ.

"Есть много примеров, когда пытаются противодействовать обеспечению продвижения российской вакцины на европейский рынок. Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию. И она должна быть у вас не раньше июня. Кто виноват? Почему, когда есть вакцина, люди не могут ее получить? Где основополагающие права наших граждан? Если мы с вами вместе в Европе и у нас есть Парламентская ассамблея, почему мы не обсуждаем в рамках нашей ассамблеи эти проблемы?", - цитирует Володина сайт Госдумы.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]