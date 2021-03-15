В ЕС рассматривают возможность поставок Sputnik V - глава ПАСЕ Дамс

Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс заявил, что европейский регулятор рассматривает возможность поставок российской вакцины Sputnik V в Евросоюз.

"Соответствующее ведомство рассматривает эту возможность", - сказал Дамс в понедельник на встрече с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным, слова главы ПАСЕ цитирует пресс-служба Думы в официальном сообщении на сайте нижней палаты.

Согласно сообщению, по словам Дамса, вакцину Sputnik V "запросили в Европейском Союзе".

В свою очередь Володин предложил обсудить доступность российских вакцин в Европе в рамках ПАСЕ.

"Есть много примеров, когда пытаются противодействовать обеспечению продвижения российской вакцины на европейский рынок. Люди умирают. Вы сами стоите в очереди на вакцинацию. И она должна быть у вас не раньше июня. Кто виноват? Почему, когда есть вакцина, люди не могут ее получить? Где основополагающие права наших граждан? Если мы с вами вместе в Европе и у нас есть Парламентская ассамблея, почему мы не обсуждаем в рамках нашей ассамблеи эти проблемы?", - цитирует Володина сайт Госдумы.