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Регион 15.03.2021 18:00

Иранский спецдокладчик займется оценкой последствий западных санкций

Власти Ирана решили назначить специального докладчика по оценке последствий для страны санкций со стороны США и европейских стран, сообщил глава Высшего совета по правам человека, действующего в рамках судебной власти Исламской республики, Али Бакери-Кани.

"Спецдокладчик также предпримет шаги с целью формирования глобального фронта против нарушений прав человека в независимых странах в результате несправедливых санкций, введенных США и другими западными странами", - сказал Бакери-Кани, которого цитируют в понедельник иранские СМИ.

По словам главы Высшего совета, спецдокладчик, кроме того, будет оценивать роль юридических и физических лиц в США и ряде европейских стран в принятии и осуществлении санкций против Ирана.

В начале марта президент Исламской республики Хасан Рухани сообщил, что прямой ущерб Ирану от восстановленных три года назад американских санкций превысил $200 млрд.

При этом Рухани отметил, что Тегеран не намерен требовать возмещения ущерба в качестве условия возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Некоторые наши друзья потребовали компенсации от США, прежде чем говорить с ними. Прямой ущерб нам от США за последние три года составил свыше $200 млрд. Но мы сказали нашим друзьям, что оставим это на более поздний этап и что США могут вернуться в СВПД, отменив санкции", - заявил президент, которого цитируют иранские СМИ.

СВПД был одобрен "шестеркой" международных посредников (пять постоянных стран-членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года.

В мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили антииранские санкции. Новый президент США Джо Байден выразил готовность при определенных условиях вернуться в СВПД.

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Тэги: ИРАН, САНКЦИИ, ПОСЛЕДСТВИЯ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]