Иранский спецдокладчик займется оценкой последствий западных санкций

Власти Ирана решили назначить специального докладчика по оценке последствий для страны санкций со стороны США и европейских стран, сообщил глава Высшего совета по правам человека, действующего в рамках судебной власти Исламской республики, Али Бакери-Кани.
"Спецдокладчик также предпримет шаги с целью формирования глобального фронта против нарушений прав человека в независимых странах в результате несправедливых санкций, введенных США и другими западными странами", - сказал Бакери-Кани, которого цитируют в понедельник иранские СМИ.
По словам главы Высшего совета, спецдокладчик, кроме того, будет оценивать роль юридических и физических лиц в США и ряде европейских стран в принятии и осуществлении санкций против Ирана.
В начале марта президент Исламской республики Хасан Рухани сообщил, что прямой ущерб Ирану от восстановленных три года назад американских санкций превысил $200 млрд.
При этом Рухани отметил, что Тегеран не намерен требовать возмещения ущерба в качестве условия возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Некоторые наши друзья потребовали компенсации от США, прежде чем говорить с ними. Прямой ущерб нам от США за последние три года составил свыше $200 млрд. Но мы сказали нашим друзьям, что оставим это на более поздний этап и что США могут вернуться в СВПД, отменив санкции", - заявил президент, которого цитируют иранские СМИ.
СВПД был одобрен "шестеркой" международных посредников (пять постоянных стран-членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года.
В мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили антииранские санкции. Новый президент США Джо Байден выразил готовность при определенных условиях вернуться в СВПД.
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