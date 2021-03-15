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Дальнее зарубежье 15.03.2021 19:30

Лондон ввел санкции против главы МИД Сирии и еще пяти представителей сирийских властей

Великобритания в понедельник ввела санкции в отношении шести представителей сирийских властей, включая главу МИД Сирии Фейсала Микдада.

"Великобритания объявила о новом раунде санкций в отношении режима Асада, в том числе близких союзников сирийского диктатора Башара Асада, с целью донесения четкого сигнала о том, что они должны быть приведены к ответственности за их преступления", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Великобритании.

В документе отмечается, что санкции предполагают замораживание активов и запреты на поездки в отношении "шести представителей режима", в том числе министра иностранных дел Сирии, советника Асада Луны аш-Шибль и командующего Республиканской гвардией Малика Алиаа.

Лондон заявляет, что они "являются частью или выступают в поддержку режима и несут ответственность за репрессии в отношении сирийского народа или получение выгоды от его страданий".

"Режим Асада подверг сирийский народ десятилетию жестокости за смелость и требование мирных реформ", - заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Сегодня мы привлекаем еще шесть представителей режима к ответственности за массовое насилие в отношении жителей, которых они должны защищать", - добавил он.

Подчеркивается, что данные санкции являются "первыми примененными санкциями против сирийского руководства в соответствии с автономным санкционным режимом Великобритании".

В пресс-релизе отмечается, что Лондон через Совбез ООН работает над тем, чтобы "подтолкнуть режим к конструктивному участию в мирном процессе под руководством ООН и переговорам Конституционного комитета в Женеве", а также над освобождением целенаправленно задержанных лиц и предоставлением "беспрепятственного доступа к помощи на всей территории Сирии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СИРИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]