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Дальнее зарубежье 15.03.2021 19:03

"Хезболла" в случае войны с Израилем может применять против него до 2 тыс. ракет в день - израильский военный

Израилю в случае возможной войны с ливанской шиитской группировкой "Хезболла" придется иметь дело с постоянными ракетными обстрелами с интенсивностью примерно 2 тыс. ракет в день, заявил командующий службой тыла ЦАХАЛа генерал-майор Ури Гордин.

"Они (противник - ИФ) знают, что не смогут одержать победу над нами на поля боя, поэтому они попытаются создать второй фронт, и это будут наши дома и наши города", - приводит издание "Джерузалем пост" его слова, сказанные на конференции "Бе-шева" в Иерусалиме.

Он пояснил, что до 2 тыс. ракет, запускаемых каждый день по Израилю, станут проверкой на прочность для его военных и гражданской обороны. В то же время генерал-майор заверил в прочности тыла ЦАХАЛ, что уже было доказано в прошлом, и в готовности "задействовать мощные вооруженные силы, невиданные ранее".

"Джерузалем пост" отмечает, что по мнению израильской стороны, "Хезболла" располагает арсеналом приблизительно в 150 тыс. ракет различных типов, некоторые из которых способны достичь цели в любой части Израиля.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ХЕЗБОЛЛА, РАКЕТЫ, УГРОЗА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]