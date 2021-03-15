Израилю в случае возможной войны с ливанской шиитской группировкой "Хезболла" придется иметь дело с постоянными ракетными обстрелами с интенсивностью примерно 2 тыс. ракет в день, заявил командующий службой тыла ЦАХАЛа генерал-майор Ури Гордин.

"Они (противник - ИФ) знают, что не смогут одержать победу над нами на поля боя, поэтому они попытаются создать второй фронт, и это будут наши дома и наши города", - приводит издание "Джерузалем пост" его слова, сказанные на конференции "Бе-шева" в Иерусалиме.

Он пояснил, что до 2 тыс. ракет, запускаемых каждый день по Израилю, станут проверкой на прочность для его военных и гражданской обороны. В то же время генерал-майор заверил в прочности тыла ЦАХАЛ, что уже было доказано в прошлом, и в готовности "задействовать мощные вооруженные силы, невиданные ранее".

"Джерузалем пост" отмечает, что по мнению израильской стороны, "Хезболла" располагает арсеналом приблизительно в 150 тыс. ракет различных типов, некоторые из которых способны достичь цели в любой части Израиля.