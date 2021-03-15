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Бизнес и законодательство 15.03.2021 16:50

Европейские компании рассчитывают на продолжение таможенных и судебных реформ в Азербайджане

Компании-резиденты Европейского союза (ЕС), действующие в Азербайджане, назвали основные реформы, необходимые для страны.

В отчете по бизнес-климату в Азербайджане за 2020 год, подготовленного Азербайджано-Германской внешнеторговой палатой (AHK), 51% респондентов высказались в необходимости увеличения прозрачности системы юстиции, 43% - в дальнейшем совершенствовании и эффективной работе таможенной системы.

Кроме того, 41% респондентов высказались за необходимость обеспечения устойчивости финансового сектора и улучшения доступа к финансам, по 39% - за дальнейшее совершенствование налогообложения и налогового администрирования, а также дальнейшую цифровизацию и продвижение электронного управления.

«Дальнейшие реформы в судебной системе были выбраны в качестве приоритета более половины всех респондентов в 2020 году. За последние пару лет правительство предприняло несколько шагов, однако бизнес по-прежнему не чувствует значительных улучшений в этом аспекте. Необходимы дополнительные меры для обеспечения эффективной работы вновь созданных коммерческих судов и совершенствования механизмов и институтов правоприменения. Европейские компании ждут освобождения от административного бремени и сокращения бюрократии в курируемых министерством учреждениях», - подчеркивается в отчете, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

По мнению респондентов, устойчивость финансового сектора Азербайджана выросла после кризиса 2015-2016гг, но бизнес ожидает улучшения по некоторым аспектам. «В первую очередь, важно обеспечение дальнейшей устойчивости банковского сектора. Кроме этого необходимо облегчение доступа к финансам, улучшение международных связей местных банков и большая доступность конкурентоспособных банковских услуг», - говорится в отчете.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РЕФОРМЫ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]