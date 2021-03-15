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ТЭК 15.03.2021 16:56

SOCAR Construction вновь снизила уставный капитал - в 2,1 раза

ООО «SOCAR Construction» объявило о снижении уставного капитала до 1 млн 49,586 тыс. манатов с 2 млн 198,97 тыс. манатов, говорится в объявлении общества.

Таким образом, уставный капитал компании снизился в 2,1 раза.

При этом компания не указывает причины снижения капитала.

В связи со снижением уставного капитала общество в течение одного месяца будет принимать претензии от кредиторов по адресу: Баку, Наримановский район, ул. Абдулвагаба Саламзаде, 65А.

За последние несколько месяца «SOCAR Construction» уже в третий раз объявляет о снижении уставного капитала: в декабре 2020 года компания снизила уставный капитал с 20 млн 600,9 тыс. манатов до 8 млн 972,311 тыс. манатов, в феврале 2021 года - с 8 млн 972,311 тыс. манатов до 2 млн 198,97 тыс. манатов.

ООО «SOCAR Construction» создано для обеспечения растущих потребностей топливно-энергетического комплекса в качественных индустриальных и инфраструктурных объектах.

Н.Аббасова

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Тэги: КОМПАНИЯ, КАПИТАЛ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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