SOCAR Construction вновь снизила уставный капитал - в 2,1 раза

ООО «SOCAR Construction» объявило о снижении уставного капитала до 1 млн 49,586 тыс. манатов с 2 млн 198,97 тыс. манатов, говорится в объявлении общества.
Таким образом, уставный капитал компании снизился в 2,1 раза.
При этом компания не указывает причины снижения капитала.
В связи со снижением уставного капитала общество в течение одного месяца будет принимать претензии от кредиторов по адресу: Баку, Наримановский район, ул. Абдулвагаба Саламзаде, 65А.
За последние несколько месяца «SOCAR Construction» уже в третий раз объявляет о снижении уставного капитала: в декабре 2020 года компания снизила уставный капитал с 20 млн 600,9 тыс. манатов до 8 млн 972,311 тыс. манатов, в феврале 2021 года - с 8 млн 972,311 тыс. манатов до 2 млн 198,97 тыс. манатов.
ООО «SOCAR Construction» создано для обеспечения растущих потребностей топливно-энергетического комплекса в качественных индустриальных и инфраструктурных объектах.
Н.Аббасова
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