Угандийский штамм коронавируса выявлен в Латвии

Лаборатория Латвийского центра биомедицинских исследований обнаружила в Латвии угандийский штамм A.23.1 вируса, вызывающего COVID-19, сообщил председатель научного совета центра Янис Кловиньш.

По его словам, которые приводит в понедельник агентство BNS, две недели назад при оценке результатов секвенирования A.23.1 был выявлен в трех образцах из 192, или 1,56%. На этой неделе новый штамм обнаружен в четырех из 96 образцов, или в 4%.

"Все эти случаи зарегистрированы в Лиепае (третий по величине город в Латвии - ИФ)", - сказал Кловиньш.

"Данных об угандийском штамме недостаточно, но он считается потенциально опасным, потому что широко распространен в Уганде, где преобладает над другими видами, а также в Великобритании", - отметил Кловиньш.

В то же время, по его словам, паниковать не стоит, поскольку опасность этого штамма еще предстоит определить. Тем не менее следует проявлять большую осторожность, поскольку его распространенность значительно увеличилась за две недели, что позволяет предположить, что он может быть более заразным.

Впервые A.23.1 был обнаружен в Уганде, но это не распространенный южноафриканский штамм, который в Латвии пока не был выявлен.