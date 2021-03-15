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Дальнее зарубежье 15.03.2021 23:44

Угандийский штамм коронавируса выявлен в Латвии

Лаборатория Латвийского центра биомедицинских исследований обнаружила в Латвии угандийский штамм A.23.1 вируса, вызывающего COVID-19, сообщил председатель научного совета центра Янис Кловиньш.

По его словам, которые приводит в понедельник агентство BNS, две недели назад при оценке результатов секвенирования A.23.1 был выявлен в трех образцах из 192, или 1,56%. На этой неделе новый штамм обнаружен в четырех из 96 образцов, или в 4%.

"Все эти случаи зарегистрированы в Лиепае (третий по величине город в Латвии - ИФ)", - сказал Кловиньш.

"Данных об угандийском штамме недостаточно, но он считается потенциально опасным, потому что широко распространен в Уганде, где преобладает над другими видами, а также в Великобритании", - отметил Кловиньш.

В то же время, по его словам, паниковать не стоит, поскольку опасность этого штамма еще предстоит определить. Тем не менее следует проявлять большую осторожность, поскольку его распространенность значительно увеличилась за две недели, что позволяет предположить, что он может быть более заразным.

Впервые A.23.1 был обнаружен в Уганде, но это не распространенный южноафриканский штамм, который в Латвии пока не был выявлен.

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Тэги: ЛАТВИЯ, КОРОНАВИРУС, ШТАММ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]