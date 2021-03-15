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Дальнее зарубежье 15.03.2021 22:45

Заместитель лидера талибов возглавит делегацию движения на переговорах в Москве

Заместитель лидера радикального движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар возглавит делегацию талибов на встрече по Афганистану, которая пройдет 18 марта в Москве, сообщили в понедельник афганские СМИ.

Представитель талибов Мохаммад Наим уточнил, что в состав делегации войдут десять человек.

Барадар также возглавляет политический офис радикального движения в столице Катара Дохе.

В минувшую пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заседание "расширенной тройки" по мирному урегулированию в Афганистане пройдет в Москве 18 марта на уровне спецпредставителей России, США, КНР и Пакистана.

По ее словам, "также ожидается участие делегации правительства Исламской республики Афганистан, Высшего совета по национальному примирению этого государства, видных афганских политических деятелей, движения талибов, и в качестве почетного гостя - Катара".

Захарова отметила, что в ходе заседания планируется обсудить продвижение межафганских переговоров, снижение уровня насилия и прекращение вооруженного конфликта.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель МИД РФ также отметила, что "на полях" заседания могут состояться двусторонние встречи, "если поступят соответствующие запросы". "Сейчас график прорабатывается", - сказала Захарова.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]