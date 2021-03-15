Заместитель лидера талибов возглавит делегацию движения на переговорах в Москве

Заместитель лидера радикального движения "Талибан" мулла Абдул Гани Барадар возглавит делегацию талибов на встрече по Афганистану, которая пройдет 18 марта в Москве, сообщили в понедельник афганские СМИ.
Представитель талибов Мохаммад Наим уточнил, что в состав делегации войдут десять человек.
Барадар также возглавляет политический офис радикального движения в столице Катара Дохе.
В минувшую пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что заседание "расширенной тройки" по мирному урегулированию в Афганистане пройдет в Москве 18 марта на уровне спецпредставителей России, США, КНР и Пакистана.
По ее словам, "также ожидается участие делегации правительства Исламской республики Афганистан, Высшего совета по национальному примирению этого государства, видных афганских политических деятелей, движения талибов, и в качестве почетного гостя - Катара".
Захарова отметила, что в ходе заседания планируется обсудить продвижение межафганских переговоров, снижение уровня насилия и прекращение вооруженного конфликта.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель МИД РФ также отметила, что "на полях" заседания могут состояться двусторонние встречи, "если поступят соответствующие запросы". "Сейчас график прорабатывается", - сказала Захарова.
Глава МИД Азербайджана и и.о. помощника госсекретаря США обсудили Карабах и двустороннюю повестку
Алиев посетил Физулинский и Ходжавендский районы в Карабахе
Христиане Карабаха осуждают осквернение армянскими националистами могилы поэтессы Натаван
Молдавия в феврале увеличила потребление российского газа почти на треть
Канадская Condor Petroleum ведет переговоры о строительстве СПГ-завода в Казахстане
Франция и Италия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca
Германия прекращает прививать вакциной AstraZeneсa
Blackstone и Starwood Capital покупают оператора отелей Extended Stay за $6 млрд
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку прошла встреча, посвященная Мухаммеду Туси
Nar продлил время действия интернет пакета «TƏHSİL+»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам