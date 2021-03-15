Картины "Отец" Флориана Зеллера, "Манк" Дэвида Финчера и "Земля кочевников" Хлои Чжао будут бороться за награды в номинации "Лучший фильм" американской киноакадемии "Оскар", объявили организаторы премии в понедельник.

Также среди претендентов на награду в данной номинации: "Девушка, подающая надежды" Эмеральд Феннелл, "Суд над Чикагской семеркой" Аарона Соркина, "Минари" Ли Айзек Чун, "Иуда и Черный Мессия" Шака Кинга и "Звук металла" Дариуса Мардера.

Лучшим режиссером может стать Дэвид Финчер, Ли Айзек Чун, Хлоя Чжао, Томас Винтерберг ("Еще по одной") и Эмеральд Феннелл.

На звание лучшей актрисы по версии американской киноакадемии претендует Виола Дэвис за роль в фильме "Ма Рейни: Мать блюза", Андра Дэй за "Соединенные Штаты против Билли Холидей", Ванесса Кирби за "Фрагменты женщины", Фрэнсис МакДорман за роль в фильме "Земля кочевников" и Кэри Маллиган за фильм "Девушка, подающая надежды".

Лучшим актером может стать Риз Ахмед ("Звуки метала"), Чедвик Боузман ("Ма Рейни: Мать блюза"), Энтони Хопкинс ("Отец"), Гари Олдман ("Манк") и Стивен Ён ("Минари").

На награду в категории "Лучший оригинальный сценарий" претендуют "Пятеро одной крови", "Манк", "Минари", "Новости со всех концов света" и анимационный фильм "Душа". В номинации за лучший адаптированный сценарий представлены "Отец", "Земля кочевников", "Одна ночь в Майами" и "Белый тигр".

На награду в номинации "Актриса второго плана" претендуют: Мария Бакалова ("Борат 2"), Гленн Клоуз ("Элегия Хиллбилли"), Оливия Колман ("Отец"), Аманда Сейфрид ("Манк") и Юн Ю Чжун ("Минари"). В аналогичной мужской номинации представлены Саша Барон Коэн ("Суд над Чикагской семеркой"), Дэниэл Калуя и Лакит Стэнфилн (оба за "Иуда и Черный Мессия"), Лесли Одом-младший ("Одна ночь в Майами"), Пол Раджи ("Звук металла").

Лучшим анимационным фильмом может стать "Душа", "Путешествие на луну", "Барашек Шон: Фермагеддон", "Вперед" и "Легенда о волках".

Вручение кинопремии "Оскар" в 2021 году было перенесено с 28 февраля на 25 апреля из-за пандемии коронавируса.