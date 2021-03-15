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СНГ 15.03.2021 18:45

Столтенберг связывает отсутствие угроз Европе со стороны РФ и Китая с деятельностью НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время не видит неминуемой военной угрозы для стран альянса ни со стороны Китая, ни России.

"Я не вижу никаких неминуемых угроз военной атаки против какого-либо государства-члена НАТО", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос членов Европарламента о том, видит ли он угрозы со стороны России или Китая.

"И одна из причин этому - то, что у нас есть НАТО, которая основана на принципе того, что если один из членов подвергается атаке, то последует ответ со стороны всего альянса. И это одна из главных причин, почему нам удалось сохранить мир в Европе на протяжении более чем 70 лет", - отметил генсек альянса.

При этом он отметил, что Россия "злоупотребляла силой в отношении своих соседей". В частности, в этом контексте он упомянул Украину, Грузию и Молдавию.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НАТО, РОССИЯ, КИТАЙ, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]