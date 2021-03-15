Столтенберг связывает отсутствие угроз Европе со стороны РФ и Китая с деятельностью НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в настоящее время не видит неминуемой военной угрозы для стран альянса ни со стороны Китая, ни России.
"Я не вижу никаких неминуемых угроз военной атаки против какого-либо государства-члена НАТО", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос членов Европарламента о том, видит ли он угрозы со стороны России или Китая.
"И одна из причин этому - то, что у нас есть НАТО, которая основана на принципе того, что если один из членов подвергается атаке, то последует ответ со стороны всего альянса. И это одна из главных причин, почему нам удалось сохранить мир в Европе на протяжении более чем 70 лет", - отметил генсек альянса.
При этом он отметил, что Россия "злоупотребляла силой в отношении своих соседей". В частности, в этом контексте он упомянул Украину, Грузию и Молдавию.
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