Индекс Dow Jones обновил максимум при открытии торгов в понедельник

Американские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленные изменения в понедельник, при этом Dow Jones Industrial Average обновил максимум при открытии торгов.

По итогам сессии в пятницу Dow Jones и S&P 500 достигли рекордных максимумов второй день подряд. Все три основных индикатора завершили минувшую неделю в "плюсе": Dow Jones прибавил 4,1%, S&P 500 - 2,6%, Nasdaq - 3,1%. Поддержку рынку оказало утверждение президентом США Джо Байденом нового пакета мер помощи экономики в условиях пандемии объемом $1,9 трлн.

В центре внимания рынков на этой неделе - заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут подведены в среду.

Инвесторы рассчитывают получить дальнейшие указания ФРС относительно состояния экономики, а также узнать мнение руководства ЦБ по поводу роста доходности гособлигаций и перспектив инфляции, отмечает The Wall Street Journal.

Доходность десятилетних US Treasuries в понедельник снизилась до 1,61%. В пятницу она поднялась до 1,634%, максимума с 6 февраля 2020 года.

Согласно опубликованным в понедельник данным, индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в марте вырос на 5,3 пункта, превысив прогнозы рынка. Значение индикатора составило 17,4 пункта по сравнению с 12,1 пункта в феврале, сообщил Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Это максимальный уровень с июля 2020 года. Аналитики, опрошенные WSJ, в среднем прогнозировали подъем показателя до 15 пунктов.

Котировки акций JetBlue Airways Corp. подскочили на 3,6% в понедельник, приблизившись к 13-месячному максимуму, поскольку американская авиакомпания улучшила прогноз выручки за первый квартал.

Акции американской Southwest Airlines Co.дорожают на 2,3% благодаря хорошим операционным показателям авиаперевозчика в марте.

Цена бумаг Tesla Inc.поднимается на 1,6%. Газета The Washington Post сообщила со ссылкой на данные, полученные порталом Plainsite, что на предприятии американского производителя электромобилей во Фримонте (Калифорния) было зафиксировано около 450 случаев заражения коронавирусом в период с мая по декабрь 2020 года.

Бумаги Extended Stay America Inc. взлетели в цене на 13,6%. Инвестиционные Blackstone Group Inc. и Starwood Capital Group договорились о покупке оператора отелей за $6 млрд.

Капитализация Caesars Entertainment Inc. увеличилась на 2,3%. Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices объявил в минувшую пятницу о включении акций оператора казино в состав S&P 500 с 22 марта.

Индекс Dow Jones Industrial Average 18:00 поднялся на 38,1 пункта (0,12%) и составил 32816,74 пункта.

Standard & Poors 500 снизился на 1,36 пункта (0,03%) - до 3941,98 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 28,41 пункта (0,21%) и составил 13348,27 пункта.