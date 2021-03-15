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ТЭК 15.03.2021 19:19

Нефть перешла к снижению, Brent - $68,16 за баррель

Цены на нефть эталонных марок в понедельник перешли к снижению после первоначального роста на фоне сильных статданных из Китая, которые поддержали оптимизм трейдеров в отношении спроса на энергоносители.

При этом цена марки Brent в определенный момент торгов достигла сессионного пика на уровне $70,03 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:54 в понедельник составляет $68,16 за баррель, что на $1,06 (1,53%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,55 за баррель, что на $1,06 (1,62%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Нефть уверенно дорожает в 2021 году: цены на Brent и WTI с начала года выросли более чем на 30%. Аналитики связывают подъем цен с увеличением спроса на фоне продолжающего восстановления активности мировой экономики. Поддержку котировкам также оказывает обязательство ОПЕК+ по сокращению добычи.

Промпроизводство, розничные продажи в КНР в первые два месяца 2021 года резко выросли по сравнению с тем же периодом годом ранее, когда страна была фактически парализована пандемией COVID-19. Так, объем производства в январе-феврале взлетел на 35,1%, розничные продажи - на 33,8%. Темпы роста обоих показателей превзошли прогнозы экспертов.

"Мы вновь видим, что улучшение перспектив спроса при сохраняющемся ограничении добычи нефти, особенно со стороны ОПЕК+, толкает рынок вверх", - отмечает аналитик CMC Markets Asia Pacific Майкл МакКарти.

Согласно данным агентства Bloomberg, спрос на нефть в Китае в январе-феврале вырос почти на 17%, до 13,326 млн баррелей в сутки.

При этом спрос в стране, вероятно, продолжит расти, в частности, на фоне увеличивающегося потребления авиационного топлива. Согласно официальным данным, объем авиаперевозок в КНР в феврале был в три раза выше, чем годом ранее.

Аналитик AxiCorp Стивен Иннес считает, что нефтяные цены, скорее всего, продолжат расти по мере восстановления спроса на бензин в США. По его словам, которые цитирует S&P Global Platts, в предстоящий сезон поездок в США может быть зафиксирован рекордный отложенный спрос на фоне достижения "коллективного иммунитета к COVID-19 к летним каникулам".

Однако некоторые аналитики предупреждают, что более высокие цены могут сдержать восстановление спроса. Аналитики ANZ, в частности, объясняют снижение нефтяных цен на прошлой неделе опасениями, что высокие цены помешают росту спроса. Они отметили, что в Индии потребление топлива в феврале снизилось из-за повышения цен.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


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