В Азербайджане зафиксировано 376 случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 376 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 240,671 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 603 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 4 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 286.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 231,061 тыс. человек (+101 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 6 тыс. 324 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5 891 тестов на коронавирус (накануне 8 945 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 716,017 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде