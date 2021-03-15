В Азербайджане зафиксировано 376 случаев COVID-19

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 376 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 240,671 тыс., сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 603 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 4 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 286.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 231,061 тыс. человек (+101 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 6 тыс. 324 человек, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 5 891 тестов на коронавирус (накануне 8 945 тестов), всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 716,017 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
Христиане Карабаха осуждают осквернение армянскими националистами могилы поэтессы Натаван
Объем мировых продаж оружия стабилизировался после многих лет роста - SIPRI
Азербайджан не считает военнопленными армянских военных, задержанных в Карабахе после 10 ноября 2020 года – глава МИД
Нефть перешла к снижению, Brent - $68,16 за баррель
Индекс Dow Jones обновил максимум при открытии торгов в понедельник
Европа зафиксировала новый суточный максимум производства ветроэнергии
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Иранский Корпус Стражей Исламской революции показал новую ракетную базу
Постпред США при ООН призывает РФ оказать давление на Асада
В Тегеране советуют Вашингтону поспешить с возвращением в СВПД
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку прошла встреча, посвященная Мухаммеду Туси
Nar продлил время действия интернет пакета «TƏHSİL+»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам