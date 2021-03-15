Германия прекращает прививать вакциной AstraZeneсa

Германия прекращает использовать вакцину от коронавируса COVID-19 производства AstraZeneсa в качестве меры предосторожности, сообщает в понедельник телеканал Welt со ссылкой на сообщение Минздрава ФРГ.

По информации телеканала, решение приняло правительство Германии, таким образом, оно последовало рекомендациям специалистов из института имени Пауля Эрлиха. Ранее неоднократно появлялись сообщения о возникновении тромбов в венах у пациентов, которые получали прививку препаратом.

Теперь Европейское агентство по лекарственным средствам EMA будет решать, "как и когда результаты новых исследований повлияют на допуск препарата на рынок", - цитирует телеканал представителя Минздрава ФРГ.

Ряд других европейских стран ранее также приостановил вакцинацию препаратом АstraZeneсa.