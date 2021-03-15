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СНГ 15.03.2021 22:35

Армянская правительственная делегация обсудит в Москве двустороннее экономическое сотрудничество

Правительственная делегация Армении посетит Москву 16 марта для обсуждения вопросов экономического сотрудничества.

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о командировании делегации правительства Армении в Москву 16-18 марта для обсуждения повестки армяно-российского экономического сотрудничества", - сообщается на сайте правительства.

Москву посетят вице-премьер Мгер Григорян, заместитель министра территориального управления Акоп Варданян, председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ДЕЛЕГАЦИЯ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]