Армянская правительственная делегация обсудит в Москве двустороннее экономическое сотрудничество

Правительственная делегация Армении посетит Москву 16 марта для обсуждения вопросов экономического сотрудничества.
"Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о командировании делегации правительства Армении в Москву 16-18 марта для обсуждения повестки армяно-российского экономического сотрудничества", - сообщается на сайте правительства.
Москву посетят вице-премьер Мгер Григорян, заместитель министра территориального управления Акоп Варданян, председатель Комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.
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