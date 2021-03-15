Президент Армении и глава Демпартии обсудили пути преодоления внутриполитического кризиса в стране

Президент Армении Армен Саркисян обсудил пути выхода из внутриполитического кризиса с представителем оппозиционной гражданской инициативы "Третья сила", председателем Демократической партии Арамом Саргсяном.

"На встрече обсуждена сложившаяся в стране ситуация и пути преодоления внутриполитического кризиса. Стороны заявили о важности диалога между политическими силами", - сообщает пресс-служба президента.

Проведение внеочередных парламентских выборов, отметил Арам Саргсян, возможно только после формирования временного правительства.

"Третья сила" создана предпринимателем, владельцем гостиницы "Двин" в Ереване, руководителем благотворительного фонда "Товмасян" Артаком Товмасяном.

14 марта на своей странице в "Фейсбуке" он заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

"В течение 44 дней войны (в Карабахе - ИФ) Пашинян постоянно, без зазрения совести, лгал своему народу, манипулировал им, играл на национальных чувствах, попирал семейные и духовные ценности", - отмечал Товмасян.

"Мы установили для себя срок в 44 дня, чтобы отстранить бездарную власть от управления государством. Требование об отставке Никола Пашиняна и его власти не подлежит торгу и не обсуждается. Это народное требование, которое должно быть немедленно выполнено. Только в случае отставки Пашиняна и его правительства можно будет провести свободные и справедливые внеочередные выборы", - сказал Товмасян.