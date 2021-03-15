Президент Армении и глава Демпартии обсудили пути преодоления внутриполитического кризиса в стране

Президент Армении Армен Саркисян обсудил пути выхода из внутриполитического кризиса с представителем оппозиционной гражданской инициативы "Третья сила", председателем Демократической партии Арамом Саргсяном.
"На встрече обсуждена сложившаяся в стране ситуация и пути преодоления внутриполитического кризиса. Стороны заявили о важности диалога между политическими силами", - сообщает пресс-служба президента.
Проведение внеочередных парламентских выборов, отметил Арам Саргсян, возможно только после формирования временного правительства.
"Третья сила" создана предпринимателем, владельцем гостиницы "Двин" в Ереване, руководителем благотворительного фонда "Товмасян" Артаком Товмасяном.
14 марта на своей странице в "Фейсбуке" он заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
"В течение 44 дней войны (в Карабахе - ИФ) Пашинян постоянно, без зазрения совести, лгал своему народу, манипулировал им, играл на национальных чувствах, попирал семейные и духовные ценности", - отмечал Товмасян.
"Мы установили для себя срок в 44 дня, чтобы отстранить бездарную власть от управления государством. Требование об отставке Никола Пашиняна и его власти не подлежит торгу и не обсуждается. Это народное требование, которое должно быть немедленно выполнено. Только в случае отставки Пашиняна и его правительства можно будет провести свободные и справедливые внеочередные выборы", - сказал Товмасян.
Глава МИД Азербайджана и и.о. помощника госсекретаря США обсудили Карабах и двустороннюю повестку
Алиев посетил Физулинский и Ходжавендский районы в Карабахе
Христиане Карабаха осуждают осквернение армянскими националистами могилы поэтессы Натаван
Молдавия в феврале увеличила потребление российского газа почти на треть
Канадская Condor Petroleum ведет переговоры о строительстве СПГ-завода в Казахстане
Франция и Италия приостанавливают использование вакцины AstraZeneca
Германия прекращает прививать вакциной AstraZeneсa
Blackstone и Starwood Capital покупают оператора отелей Extended Stay за $6 млрд
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку прошла встреча, посвященная Мухаммеду Туси
Nar продлил время действия интернет пакета «TƏHSİL+»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам