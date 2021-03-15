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Дальнее зарубежье 15.03.2021 23:02

Российская сторона встревожена переброской техники военными Турции в сирийской провинции Ракка - ЦПВС

Турецкая сторона перебрасывает военную технику в один из населенных пунктов сирийской провинции Ракка, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Карпов.

"Российская сторона крайне встревожена переброской военной техники вооруженных сил Турции и проведением фортификационных работ на опорных пунктах в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка", - заявил Карпов на брифинге в понедельник.

В ЦПВС подчеркивают, что "данные действия нарушают статус-кво, установленный Меморандумом о взаимопонимании, и подрывают усилия обеих сторон в решении сирийского конфликта".

В Центре добавили, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Карпов добавил, что, вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 30 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (в том числе по данным сирийской стороны - 26 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 16 обстрелов, в провинции Латакия - 11 обстрелов, в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Хама - один обстрел.

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Тэги: СИРИЯ, РОССИЯ, ТУРЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]