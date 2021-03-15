Российская сторона встревожена переброской техники военными Турции в сирийской провинции Ракка - ЦПВС

Турецкая сторона перебрасывает военную технику в один из населенных пунктов сирийской провинции Ракка, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Александр Карпов.

"Российская сторона крайне встревожена переброской военной техники вооруженных сил Турции и проведением фортификационных работ на опорных пунктах в районе населенного пункта Айн-Иса провинции Ракка", - заявил Карпов на брифинге в понедельник.

В ЦПВС подчеркивают, что "данные действия нарушают статус-кво, установленный Меморандумом о взаимопонимании, и подрывают усилия обеих сторон в решении сирийского конфликта".

В Центре добавили, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Карпов добавил, что, вместе с тем, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 30 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джабхат Ан-Нусра" (в том числе по данным сирийской стороны - 26 обстрелов), из них в провинции Идлиб - 16 обстрелов, в провинции Латакия - 11 обстрелов, в провинции Алеппо - два обстрела, в провинции Хама - один обстрел.