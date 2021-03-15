Глава МИД Азербайджана и и.о. помощника госсекретаря США обсудили Карабах и двустороннюю повестку

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и и.о. помощника государственного секретаря США Филип Рикер в ходе телефонного разговора обсудили ход исполнения договоренностей по Карабаху.

«Стороны в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в регионе, обменялись мнениями по ходу реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов и Рикер также обсудили вопросы двусторонней азербайджано-американской повестки и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Ахмедов