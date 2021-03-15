Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0319 RUR   0.0232 GBR   2.3677 TRY   0.2246

Цена на нефть

12.03 $/bbl   WTI 65.61 -0.41 Brent 69.22 -0.41

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 15.03.2021 23:28

Глава МИД Азербайджана и и.о. помощника госсекретаря США обсудили Карабах и двустороннюю повестку

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и и.о. помощника государственного секретаря США Филип Рикер в ходе телефонного разговора обсудили ход исполнения договоренностей по Карабаху.

«Стороны в ходе телефонного разговора обсудили текущую ситуацию в регионе, обменялись мнениями по ходу реализации трехсторонних договоренностей по Карабаху от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Байрамов и Рикер также обсудили вопросы двусторонней азербайджано-американской повестки и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, КАРАБАХ, ДОГОВОРЕННОСТИ


Похожие новости


Глава МИД Азербайджана и посол США обсудили ситуацию в Карабахе и отношения между Баку и Вашингтоном Компании из США готовы участвовать в восстановлении Карабаха - посол в Азербайджане США предоставят помощь на $5 млн пострадавшим от войны в Карабахе Лавров: и французские, и американские коллеги проинформированы о деталях соглашения по Карабаху Армения не обсуждала с США российские предложения по Карабаху - Пашинян США приветствуют перемирие в Карабахе, рассчитывают на достижение прочного мира при участии МГ ОБСЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]