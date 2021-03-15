Премьер Грузии обсуждал в Брюсселе с главой Евросовета пути преодоления внутриполитического кризиса в республике

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с визитом в Брюсселе, в понедельник встречался с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и обсуждал с ним вопросы, связанные с политическим кризисом в грузинской республике.

"Я имел очень плодотворную встречу с господином Мишелем и поблагодарил его за личное включение в процесс медиации, а также его представителя Кристиана Даниэльсона, который находится сейчас в Тбилиси и проводит встречи с оппозицией и правящей партией "Грузинская мечта". Мы надеемся найти выход, но не за счет интересов нашего государства", - заявил Гарибашвили грузинским журналистам в Брюсселе.

Он подчеркнул, что должно быть принято "справедливое решение" по выходу из кризиса, которое будет приемлемо для всех сторон.

"К сожалению, оппозиция не способствует нормальному проведению диалога, более того, пытается углубить раскол, прибегая к различным провокациям. И все же мы надеемся, что оппозиция вернется к конструктивному диалогу и продолжит работу в парламенте. Как мы этого достигнем, будет видно завтра и в ближайшие дни", - сказал Гарибашвили.

При этом он воздержался от комментариев по поводу конкретных предложений оппозиции от "Грузинской мечты".

"Позиция господина Мишеля заключается в том, чтобы мы как можно быстрее нашли выход и приняли компромиссное решение", - сказал Гарибашвили.

По словам премьера, он дважды встречался с президентом Европейского совета.

Президент Европейского совета Мишель 1 марта посетивший Тбилиси смог организовать встречу между представителями властей и грузинскими оппозиционными партиями, которые не признают состоявшиеся в октябре прошлого года парламентские выборы и отказываются брать депутатские мандаты. Оппозиция требует назначения новых парламентских выборов.

Мишель для продолжения диалога направил в Тбилиси своего личного представителя Даниэльсона, который с 12 марта проводит ежедневные встречи с лидерами правящей и оппозиционных партий. Стороны не разглашают деталей диалога, но говорят о том, что позиции сближаются.

Правительственная делегация во главе с главой правительства Гарибашвили находится в Брюсселе, где 16 марта примет участие в шестом заседании Совета ассоциирования Грузия-Евросоюз. На следующий день, 17 марта состоятся встречи в штаб-квартире НАТО, где Гарибашвили встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.