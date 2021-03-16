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Дальнее зарубежье 16.03.2021 12:05

Вашингтон и Токио продолжат совместными усилиями добиваться денуклеаризации Северной Кореи

Денуклеаризация Северной Кореи является одним из элементов американо-японского сотрудничества, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен в Токио на встрече со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги.

"Мы продолжим работать над этим как друзья и партнеры", - сказал он.

"Абсолютно согласен", - сказал в ответ глава МИД Японии.

Блинкен прибыл в Токио накануне в рамках первой зарубежной поездки в качестве главы госдепартамента США. В среду по завершении переговоров в Токио Блинкен направится в Сеул.

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Тэги: США, ЯПОНИЯ, КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]