Новых штаммов COVID-19 в Казахстане не выявлено - глава Минздрава

В Казахстане не выявлено случаев заражения новыми штаммами COVID-19, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

"По результатам геномных исследований вирусов коронавируса, циркулирующих на территории страны, в период с сентября по январь новые штаммы коронавируса - "британский", "южноафриканский", "бразильский" - не выявлены", - сказал Цой на заседании правительства во вторник.

Он добавил, что дополнительно отобраны пробы в марте и направлены на изучение генотипа и выявления возможных мутаций.