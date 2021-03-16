Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0292 RUR   0.0233 GBR   2.3583 TRY   0.2256

Цена на нефть

15.03 $/bbl   WTI 65.39 -0.22 Brent 68.88 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.03.2021 12:18

Новых штаммов COVID-19 в Казахстане не выявлено - глава Минздрава

В Казахстане не выявлено случаев заражения новыми штаммами COVID-19, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.

"По результатам геномных исследований вирусов коронавируса, циркулирующих на территории страны, в период с сентября по январь новые штаммы коронавируса - "британский", "южноафриканский", "бразильский" - не выявлены", - сказал Цой на заседании правительства во вторник.

Он добавил, что дополнительно отобраны пробы в марте и направлены на изучение генотипа и выявления возможных мутаций.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КОРОНАВИРУС, ШТАММЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]