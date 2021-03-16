Новых штаммов COVID-19 в Казахстане не выявлено - глава Минздрава

В Казахстане не выявлено случаев заражения новыми штаммами COVID-19, сообщил министр здравоохранения Алексей Цой.
"По результатам геномных исследований вирусов коронавируса, циркулирующих на территории страны, в период с сентября по январь новые штаммы коронавируса - "британский", "южноафриканский", "бразильский" - не выявлены", - сказал Цой на заседании правительства во вторник.
Он добавил, что дополнительно отобраны пробы в марте и направлены на изучение генотипа и выявления возможных мутаций.
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