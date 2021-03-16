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Дальнее зарубежье 16.03.2021 12:36

Дипломатов в Пхеньяне предупредили о приближающейся пыльной буре

Дипломатических сотрудников в КНДР предупредили об ограничениях передвижения, связанных с пыльной бурей, сообщает генконсульство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

"15 марта посольством получена нота Управления по работе с дипкорпусом КНДР, в которой аккредитованные здесь дипломатические миссии и представительства международных организаций извещаются о том, что поскольку 16 марта 2021 года ожидается пыльная буря с масштабными негативными последствиями, в Пхеньяне в рамках противоэпидемических мероприятий вводится общий запрет на любое передвижение по городу", - говорится в сообщении российского посольства, опубликованном на странице в Facebook.

"По телефону нам уточнили, что запрет на выход в город будет действовать 16 марта с 5 часов утра до 10 часов вечера. Посольство Российской Федерации в КНДР неукоснительно выполняет вводимые властями страны противоэпидемические требования", - добавили в посольстве.

Российская дипмиссия отметила, что данная мера распространяется на весь местный и иностранный персонал посольств зарубежных стран, включая дипломатических сотрудников.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, ДИПЛОМАТЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]