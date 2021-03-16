Дипломатов в Пхеньяне предупредили о приближающейся пыльной буре

Дипломатических сотрудников в КНДР предупредили об ограничениях передвижения, связанных с пыльной бурей, сообщает генконсульство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.

"15 марта посольством получена нота Управления по работе с дипкорпусом КНДР, в которой аккредитованные здесь дипломатические миссии и представительства международных организаций извещаются о том, что поскольку 16 марта 2021 года ожидается пыльная буря с масштабными негативными последствиями, в Пхеньяне в рамках противоэпидемических мероприятий вводится общий запрет на любое передвижение по городу", - говорится в сообщении российского посольства, опубликованном на странице в Facebook.

"По телефону нам уточнили, что запрет на выход в город будет действовать 16 марта с 5 часов утра до 10 часов вечера. Посольство Российской Федерации в КНДР неукоснительно выполняет вводимые властями страны противоэпидемические требования", - добавили в посольстве.

Российская дипмиссия отметила, что данная мера распространяется на весь местный и иностранный персонал посольств зарубежных стран, включая дипломатических сотрудников.