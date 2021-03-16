Дипломатов в Пхеньяне предупредили о приближающейся пыльной буре

Дипломатических сотрудников в КНДР предупредили об ограничениях передвижения, связанных с пыльной бурей, сообщает генконсульство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.
"15 марта посольством получена нота Управления по работе с дипкорпусом КНДР, в которой аккредитованные здесь дипломатические миссии и представительства международных организаций извещаются о том, что поскольку 16 марта 2021 года ожидается пыльная буря с масштабными негативными последствиями, в Пхеньяне в рамках противоэпидемических мероприятий вводится общий запрет на любое передвижение по городу", - говорится в сообщении российского посольства, опубликованном на странице в Facebook.
"По телефону нам уточнили, что запрет на выход в город будет действовать 16 марта с 5 часов утра до 10 часов вечера. Посольство Российской Федерации в КНДР неукоснительно выполняет вводимые властями страны противоэпидемические требования", - добавили в посольстве.
Российская дипмиссия отметила, что данная мера распространяется на весь местный и иностранный персонал посольств зарубежных стран, включая дипломатических сотрудников.
Алиев: Позже все увидят, как мы отреставрируем эту древнюю албанскую церковь в Карабахе
Президент Азербайджана заложил фундаменты двух новых автодорог в Карабахе
Большинство армянских гражданских лиц, погибших осенью в Карабахе, принимали участие в боевых действиях – президент Азербайджана
Азербайджан в феврале возобновил производство тракторов
Минэнерго Казахстана, КМГ и ЛУКОЙЛ начинают прямые переговоры о праве на разведку в проекте "Аль-Фараби"
Транспортировка нефти по БТД в январе-феврале сократилась на 11,8%
Представители ВОЗ и ЕС обсудят ситуацию с AstraZeneca
Новое общежитие БГУ будет сдано в эксплуатацию в 2021г
В Азербайджане от COVID-19 вакцинировано около 460 тыс. человек - Асадов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку прошла встреча, посвященная Мухаммеду Туси
Nar продлил время действия интернет пакета «TƏHSİL+»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам