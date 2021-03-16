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Здравоохранение 16.03.2021 12:48

Представители ВОЗ и ЕС обсудят ситуацию с AstraZeneca

Уже 11 европейских стран, включая Германию, Италию, Испанию и Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов, сообщает во вторник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Би-би-си напоминает о ряде случаев возникновения тромбов после вакцинации, однако эксперты утверждают, что четкая связь пока не доказана, и сами эти случаи не выходят за рамки общей статистики.

Возможная связь вакцины AstraZeneca с возникновением тромбов станет темой встреч специалистов Всемирной организации здравоохранения, а также Европейского агентства по лекарственным средствам.

Ожидается, что решение относительно продолжения использования этой вакцины будет сделано в четверг.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакцина от COVID-19 введена 17 млн людям в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ASTRAZENECA, ПЕРСПЕКТИВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]