Представители ВОЗ и ЕС обсудят ситуацию с AstraZeneca

Уже 11 европейских стран, включая Германию, Италию, Испанию и Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов, сообщает во вторник британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Би-би-си напоминает о ряде случаев возникновения тромбов после вакцинации, однако эксперты утверждают, что четкая связь пока не доказана, и сами эти случаи не выходят за рамки общей статистики.

Возможная связь вакцины AstraZeneca с возникновением тромбов станет темой встреч специалистов Всемирной организации здравоохранения, а также Европейского агентства по лекарственным средствам.

Ожидается, что решение относительно продолжения использования этой вакцины будет сделано в четверг.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакцина от COVID-19 введена 17 млн людям в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.