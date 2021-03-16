На территории Белоруссии создадут совместный с РФ центр подготовки специалистов ВВС и ПВО

Белоруссия и РФ планируют создать учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО, говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны во вторник.
"На территории Республики Беларусь предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО. На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооружённых Сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач", - подчеркнули в министерстве.
В Минобороны отметили, что работа центра позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Белоруссии, так и Воздушно-космических сил Российской Федерации, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства.
"В Российской Федерации планируется создать учебно-боевой центр совместной подготовки сухопутных войск. В нем будет вестись подготовка мотострелковых и танковых подразделений государств по методикам, учитывающим боевой опыт российских Вооружённых Сил", - рассказали в ведомстве.
Там отметили, что совместная подготовка позволит на новом уровне отработать элементы взаимодействия подразделений белорусских Вооруженных Сил с силами региональной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и значительно повысить эффективность ее применения.
В Минобороны напомнили, что 5 февраля в Москве руководители оборонных ведомств двух стран генерал-лейтенант Виктор Хренин и генерал армии Сергей Шойгу обсудили реализацию мероприятий программы стратегического партнерства Белоруссии и РФ на 2021-2025 годы и пришли к мнению о необходимости формирования трех учебно-боевых центров совместной подготовки.
Алиев: Позже все увидят, как мы отреставрируем эту древнюю албанскую церковь в Карабахе
Президент Азербайджана заложил фундаменты двух новых автодорог в Карабахе
Большинство армянских гражданских лиц, погибших осенью в Карабахе, принимали участие в боевых действиях – президент Азербайджана
Азербайджан в феврале возобновил производство тракторов
Минэнерго Казахстана, КМГ и ЛУКОЙЛ начинают прямые переговоры о праве на разведку в проекте "Аль-Фараби"
Транспортировка нефти по БТД в январе-феврале сократилась на 11,8%
Представители ВОЗ и ЕС обсудят ситуацию с AstraZeneca
Новое общежитие БГУ будет сдано в эксплуатацию в 2021г
В Азербайджане от COVID-19 вакцинировано около 460 тыс. человек - Асадов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку прошла встреча, посвященная Мухаммеду Туси
Nar продлил время действия интернет пакета «TƏHSİL+»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам