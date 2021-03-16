На территории Белоруссии создадут совместный с РФ центр подготовки специалистов ВВС и ПВО

Белоруссия и РФ планируют создать учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО, говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны во вторник.

"На территории Республики Беларусь предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО. На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооружённых Сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач", - подчеркнули в министерстве.

В Минобороны отметили, что работа центра позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Белоруссии, так и Воздушно-космических сил Российской Федерации, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства.

"В Российской Федерации планируется создать учебно-боевой центр совместной подготовки сухопутных войск. В нем будет вестись подготовка мотострелковых и танковых подразделений государств по методикам, учитывающим боевой опыт российских Вооружённых Сил", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что совместная подготовка позволит на новом уровне отработать элементы взаимодействия подразделений белорусских Вооруженных Сил с силами региональной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и значительно повысить эффективность ее применения.

В Минобороны напомнили, что 5 февраля в Москве руководители оборонных ведомств двух стран генерал-лейтенант Виктор Хренин и генерал армии Сергей Шойгу обсудили реализацию мероприятий программы стратегического партнерства Белоруссии и РФ на 2021-2025 годы и пришли к мнению о необходимости формирования трех учебно-боевых центров совместной подготовки.