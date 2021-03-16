Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0292 RUR   0.0233 GBR   2.3583 TRY   0.2256

Цена на нефть

15.03 $/bbl   WTI 65.39 -0.22 Brent 68.88 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.03.2021 13:12

На территории Белоруссии создадут совместный с РФ центр подготовки специалистов ВВС и ПВО

Белоруссия и РФ планируют создать учебно-боевой центр совместной подготовки ВВС и войск ПВО, говорится в сообщении в телеграм-канале Минобороны во вторник.

"На территории Республики Беларусь предполагается создание учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО. На базе центра будет организована совместная подготовка экипажей самолетов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, состоящих на вооружении Вооружённых Сил Российской Федерации, а также совместное выполнение учебно-боевых задач", - подчеркнули в министерстве.

В Минобороны отметили, что работа центра позволит значительно повысить уровень обученности специалистов и подготовки подразделений как ВВС и войск ПВО Белоруссии, так и Воздушно-космических сил Российской Федерации, укрепить практическую составляющую развития Единой региональной системы ПВО Союзного государства.

"В Российской Федерации планируется создать учебно-боевой центр совместной подготовки сухопутных войск. В нем будет вестись подготовка мотострелковых и танковых подразделений государств по методикам, учитывающим боевой опыт российских Вооружённых Сил", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что совместная подготовка позволит на новом уровне отработать элементы взаимодействия подразделений белорусских Вооруженных Сил с силами региональной группировки войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации и значительно повысить эффективность ее применения.

В Минобороны напомнили, что 5 февраля в Москве руководители оборонных ведомств двух стран генерал-лейтенант Виктор Хренин и генерал армии Сергей Шойгу обсудили реализацию мероприятий программы стратегического партнерства Белоруссии и РФ на 2021-2025 годы и пришли к мнению о необходимости формирования трех учебно-боевых центров совместной подготовки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, ЦЕНТР


Похожие новости


Беларусь запустит промышленное производство российской вакцины "Спутник V" 30-31 марта Путин и Лукашенко покатались на лыжах на Красной поляне В Сочи в ближайшие часы ожидается начало переговоров Путина и Лукашенко В Минске ожидают встречу Лукашенко и Путина на следующей неделе Встреча Лукашенко и Путина может состояться в конце февраля - глава МИД Беларуси Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с РФ о взаимном признании виз

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]