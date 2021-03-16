Айвазян просит ОБСЕ «взять лидерство» в вопросе Карабаха

Армения нуждается в сильном сопредседательстве Минской группы ОБСЕ по решению карабахского конфликта, заявил глава МИД республики Ара Айвазян.

"Окончательное политическое решение нагорно-карабахского конфликта возможно исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Мы нуждаемся в сильном сопредседательстве Минской группы ОБСЕ, которое сможет взять лидерство в мирном процессе. Мы также нуждаемся в сильном и сплоченном ОБСЕ в качестве ответственного за региональную стабильность и мир органа", - сказал Айвазян на совместном брифинге с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде в Ереване.

Линде, в свою очередь, заявила о поддержке деятельности Минской группы ОБСЕ и важности уважения международного гуманитарного права.