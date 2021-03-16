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Карабахский конфликт 16.03.2021 12:29

Айвазян просит ОБСЕ «взять лидерство» в вопросе Карабаха

Армения нуждается в сильном сопредседательстве Минской группы ОБСЕ по решению карабахского конфликта, заявил глава МИД республики Ара Айвазян.

"Окончательное политическое решение нагорно-карабахского конфликта возможно исключительно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Мы нуждаемся в сильном сопредседательстве Минской группы ОБСЕ, которое сможет взять лидерство в мирном процессе. Мы также нуждаемся в сильном и сплоченном ОБСЕ в качестве ответственного за региональную стабильность и мир органа", - сказал Айвазян на совместном брифинге с действующим председателем ОБСЕ Анн Линде в Ереване.

Линде, в свою очередь, заявила о поддержке деятельности Минской группы ОБСЕ и важности уважения международного гуманитарного права.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОБСЕ, КАРАБАХ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]