Церемония World Travel Technology Awards пройдет в Уфе в сентябре

Правительство Башкирии определило даты проведения в 2021 году конференции World Travel Technology Conference (международная конференция по технологиям в туризме) и церемонии World Travel Technology Awards.

Согласно распоряжению правительства, мероприятия пройдут в Уфе 8-11 сентября, с учетом требований соблюдения противоэпидемического режима.

Оргкомитет по подготовке к проведению конференции и церемонии награждения возглавит премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Как сообщалось, власти республики проанонсировали свои намерения еще осенью 2020 года, на уфимской встрече премьер-министра Башкирии Андрея Назарова и основателя конкурса Грэма Кука.

Согласно сообщению пресс-службы регионального правительства, Кук признал, что в республике "работает сильная команда, которая понимает, что такое современные тенденции и технологии".

"Моя идея в том, чтобы сделать Уфу новым Давосом, "меккой туризма" и центром притяжения. Но для того, чтобы Давос стал таковым, ему потребовалось порядка 30 лет, чтобы вырастить бренд и дорасти до того уровня, которого он достиг сейчас. Нам повезло в этом плане жить здесь и сейчас, потому что у нас есть на вооружении технологии", - говорил он.

Предполагается, что в этом году в Башкирии пройдут также финал всероссийского чемпионата WorldSkills Россия и VI Всемирная Фольклориада.