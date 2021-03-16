Большинство армянских гражданских лиц, погибших осенью в Карабахе, принимали участие в боевых действиях – президент Азербайджана

Азербайджан в ходе боевых действий в Карабахе осенью 2020 года не нацеливался на мирное армянское население, большинство погибших гражданских лиц принимало активное участие в боевых действиях.
«Что касается мирного населения, то, по армянской статистике, во время войны погибло около 40 мирных жителей. Подавляющее большинство из них были гражданскими лицами, участвовавшими в боевых действиях», - сказал Алиев во время посещения поселка Гадрут в Карабахе.
Глава государства отметил, что Азербайджан в отличие от Армении «не нацеливался на гражданские лица и объекты, а только лишь на военные формирования».
«В целом, потери среди мирного армянского населения за 44-дневную войну были небольшими. Потому что, азербайджанская армия никогда не вела войну против мирного населения. В отличие от армян, во время войны мы воевали только с военными формированиями, разбили их и изгнали с наших земель», - подчеркнул Алиев.
Х.Насирзаде
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