Президент Азербайджана заложил фундаменты двух новых автодорог в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе посещения освобожденных от армянской оккупации Ходжавендского и Физулинского районов заложил фундаменты двух новых автомобильных дорог.
В частности, глава государства заложил фундамент автодороги Физули-Гадрут. Эта дорога, протяженностью 13 км, берет свое начало со строящейся в настоящее время автодороги Физули-Шуша и будет соединена с автодорогой Гадрут-Джебраил-Шюкюрбейли.
Дорога будет 4-х полосная, на протяжении маршрута также будут построены автомобильные мосты.
Алиев также заложил фундамент автодороги Гадрут-Джебраил-Шюкюрбейли. Эта дорога, протяженностью 43 км, берет свое начало с населенного пункта Гадрут и будет соединена с автодорогой Гаджикабул-Минджеван-Зангезурский коридор.
Дорога Гадрут-Джебраил-Шюкюрбейли также будет иметь 4 полосы движения и на протяжении маршрута будут построены автомобильные мосты.
Б.Рустамбеков
Азербайджан в феврале возобновил производство тракторов
Минэнерго Казахстана, КМГ и ЛУКОЙЛ начинают прямые переговоры о праве на разведку в проекте "Аль-Фараби"
Транспортировка нефти по БТД в январе-феврале сократилась на 11,8%
Представители ВОЗ и ЕС обсудят ситуацию с AstraZeneca
Новое общежитие БГУ будет сдано в эксплуатацию в 2021г
В Азербайджане от COVID-19 вакцинировано около 460 тыс. человек - Асадов
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
На территории Белоруссии создадут совместный с РФ центр подготовки специалистов ВВС и ПВО
Дипломатов в Пхеньяне предупредили о приближающейся пыльной буре
Новых штаммов COVID-19 в Казахстане не выявлено - глава Минздрава
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку прошла встреча, посвященная Мухаммеду Туси
Nar продлил время действия интернет пакета «TƏHSİL+»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам