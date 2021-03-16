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Карабахский конфликт 16.03.2021 12:43

Президент Азербайджана заложил фундаменты двух новых автодорог в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе посещения освобожденных от армянской оккупации Ходжавендского и Физулинского районов заложил фундаменты двух новых автомобильных дорог.

В частности, глава государства заложил фундамент автодороги Физули-Гадрут. Эта дорога, протяженностью 13 км, берет свое начало со строящейся в настоящее время автодороги Физули-Шуша и будет соединена с автодорогой Гадрут-Джебраил-Шюкюрбейли.

Дорога будет 4-х полосная, на протяжении маршрута также будут построены автомобильные мосты.

Алиев также заложил фундамент автодороги Гадрут-Джебраил-Шюкюрбейли. Эта дорога, протяженностью 43 км, берет свое начало с населенного пункта Гадрут и будет соединена с автодорогой Гаджикабул-Минджеван-Зангезурский коридор.

Дорога Гадрут-Джебраил-Шюкюрбейли также будет иметь 4 полосы движения и на протяжении маршрута будут построены автомобильные мосты.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЛИЕВ, КАРАБАХ, АВТОДОРОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]