Президент Азербайджана заложил фундаменты двух новых автодорог в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе посещения освобожденных от армянской оккупации Ходжавендского и Физулинского районов заложил фундаменты двух новых автомобильных дорог.

В частности, глава государства заложил фундамент автодороги Физули-Гадрут. Эта дорога, протяженностью 13 км, берет свое начало со строящейся в настоящее время автодороги Физули-Шуша и будет соединена с автодорогой Гадрут-Джебраил-Шюкюрбейли.

Дорога будет 4-х полосная, на протяжении маршрута также будут построены автомобильные мосты.

Алиев также заложил фундамент автодороги Гадрут-Джебраил-Шюкюрбейли. Эта дорога, протяженностью 43 км, берет свое начало с населенного пункта Гадрут и будет соединена с автодорогой Гаджикабул-Минджеван-Зангезурский коридор.

Дорога Гадрут-Джебраил-Шюкюрбейли также будет иметь 4 полосы движения и на протяжении маршрута будут построены автомобильные мосты.

Б.Рустамбеков