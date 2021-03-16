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ТЭК 16.03.2021 12:58

Азербайджан в январе-феврале увеличил добычу газа на 3%, сократил нефтедобычу на 4,9%

Добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане в январе-феврале 2021 года составила 5 млн 828,3 тыс. тонн, что на 4,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«В январе-феврале в Азербайджане было добыто 5 млн 828,3 тыс. тонн нефти, из которых 5 млн 818,3 тыс. тонн пришлось на товарную нефть. По сравнению с показателями января-февраля прошлого года спад по обоим показателям составил на 4,9%», - отметили в ведомстве.

По данным Госкомстата, добыча газа в Азербайджане в январе-феврале 2021 года составила 6 млрд 836,8 млн кубометров (рост на 3%). При этом, добыча товарного газа составила 5 млрд 102,8 млн кубометров (рост на 9,6%).

В 2020 году добыча нефти с газоконденсатом в Азербайджане составила 34 млн 585,4 тыс. тонн, газа - 36 млрд 713,3 млн кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НЕФТЕГАЗ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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