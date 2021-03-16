Госбюджет Азербайджана в январе-феврале 2021г исполнен с профицитом 4,7% ВВП

Профицит госбюджета Азербайджана за январь-февраль 2021 года составил 559,6 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно оперативным данным Минфина, за отчетный период доходы госбюджета составили 4 млрд 29,4 млн манатов (рост по сравнению с показателем января-февраля прошлого года на 11,5%), расходы – 3 млрд 469,8 млн манатов (рост на 4,2%).
Номинальный объем ВВП Азербайджана за 2 месяца 2021 года составил 12 млрд 19 млн манатов. Таким образом, профицит госбюджета составил 4,7% ВВП за отчетный период.
Прогноз по доходам госбюджета на 2021 год составляет 25 млрд 427 млн манатов, расходам - 28 млрд 543 млн манатов. Дефицит госбюджета на 2021 год прогнозируется на уровне 3 млрд 116 млн манатов или 4,1% ВВП.
А.Мамедов
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