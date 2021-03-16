10 тыс. доз AstraZeneca не будут использовать в Латвии из-за временного запрета вводить вакцину

В Латвии более 10 тыс. неиспользованных доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, которые нельзя вводить в связи с решением временно приостановить вакцинацию, сообщило агентство BNS во вторник со ссылкой на директора государственного агентства лекарств (ГАЛ) Свена Хенкузенса.
Эти дозы рекомендовано хранить до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация о результатах расследования побочного воздействия вакцины. От ожидаемых поставок вакцины AstraZeneca Латвия пока отказываться не планирует.
Ранее совет по иммунизации, ГАЛ и инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии вакцинацию от COVID-19 вакциной AstraZeneca в качестве дополнительной меры предосторожности. Решение было принято на основании сообщений ряда стран ЕС о тромбоэмболии, наблюдавшейся в разные периоды после вакцинации.
В то же время медицинские учреждения подчеркивают, что данных о причинно-следственной связи между вакцинацией и серьезными проблемами со здоровьем нет. Решение о приостановке вакцинации AstraZeneca на срок до двух недель принято только в качестве меры предосторожности до тех пор, пока не будет получена информация о причинах проблем.
Если в результате расследования Европейского агентства лекарственных средств будет выявлена связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоэмболии, Хенкузенс не исключает, что использование вакцины будет ограничено для конкретных групп риска.
Председатель совета по иммунизации Даце Завадска заверила, что жителям Латвии, которые уже получили прививки AstraZeneca, не нужно волноваться. В случае, если человек получил только одну дозу, хорошая защита организма сохранится до 90 дней, однако позже она может снизиться. Если побочные эффекты после вакцинации сохраняются три дня и дольше, необходимо связаться с семейным врачом.
Парламент Азербайджана утвердил нового зампреда Счетпалаты
Главы МИД Азербайджана и Словакии проведут переговоры в Баку
Алиев: Позже все увидят, как мы отреставрируем эту древнюю албанскую церковь в Карабахе
Экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в январе-феврале сократился на 16%
Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) в конце апреля обсудят выплату дивидендов за 2020 год
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ЕС получит в апреле - июне более 200 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech - глава Еврокомиссии
Большинство украинцев не собираются прививаться от коронавируса - опрос
Не менее половины населения поддерживают действия НАТО в каждой стране альянса, утверждается в докладе
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club дает старт пятой национальной премии Brand Award Azerbaijan
В Баку прошла встреча, посвященная Мухаммеду Туси
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам