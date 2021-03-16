10 тыс. доз AstraZeneca не будут использовать в Латвии из-за временного запрета вводить вакцину

В Латвии более 10 тыс. неиспользованных доз вакцины AstraZeneca от коронавируса, которые нельзя вводить в связи с решением временно приостановить вакцинацию, сообщило агентство BNS во вторник со ссылкой на директора государственного агентства лекарств (ГАЛ) Свена Хенкузенса.

Эти дозы рекомендовано хранить до тех пор, пока не будет получена дополнительная информация о результатах расследования побочного воздействия вакцины. От ожидаемых поставок вакцины AstraZeneca Латвия пока отказываться не планирует.

Ранее совет по иммунизации, ГАЛ и инспекция здравоохранения рекомендовали временно приостановить в Латвии вакцинацию от COVID-19 вакциной AstraZeneca в качестве дополнительной меры предосторожности. Решение было принято на основании сообщений ряда стран ЕС о тромбоэмболии, наблюдавшейся в разные периоды после вакцинации.

В то же время медицинские учреждения подчеркивают, что данных о причинно-следственной связи между вакцинацией и серьезными проблемами со здоровьем нет. Решение о приостановке вакцинации AstraZeneca на срок до двух недель принято только в качестве меры предосторожности до тех пор, пока не будет получена информация о причинах проблем.

Если в результате расследования Европейского агентства лекарственных средств будет выявлена связь между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоэмболии, Хенкузенс не исключает, что использование вакцины будет ограничено для конкретных групп риска.

Председатель совета по иммунизации Даце Завадска заверила, что жителям Латвии, которые уже получили прививки AstraZeneca, не нужно волноваться. В случае, если человек получил только одну дозу, хорошая защита организма сохранится до 90 дней, однако позже она может снизиться. Если побочные эффекты после вакцинации сохраняются три дня и дольше, необходимо связаться с семейным врачом.