Греция с 14 мая готова принимать российских туристов с прививкой, антителами или отрицательными тестами

Греция начнет принимать российских туристов с 14 мая, для въезда нужно будет соблюсти одно из трех условий, сообщил директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу.
"Если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. С этого дня для российских туристов уже не будет действовать ограничение в 500 человек в неделю, не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно", - сказал Эфстатиу во вторник на пресс-конференции в рамках выставки MITT-2021.
По словам генконсула Греции Николаоса Крикоса, как только по эпидемическим показателям будет видно, что нет никаких угроз, норма в 500 человек отменится сама собой.
Эфстатиу отметил, что въезд в Грецию с 14 мая будет открыт при условии соблюдения одного из трех условий: путешественник должен быть привит либо российской вакциной от COVID-19, либо у него должна быть справка о наличии антител, либо отрицательный ПЦР-тест.
"В самой Греции вакцинация идет быстро. Через два месяца уже будут точно привиты сотрудники туротрасли", - сказал Эфстатиу, отметив, что в 2021 году Греция ждет хорошего притока туристов из России.
Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что на границе туристам будут выборочно делаться экспресс-тесты. Расходы на проверки возьмет на себя правительство Греции.
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