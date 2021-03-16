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Туризм 16.03.2021 21:05

Греция с 14 мая готова принимать российских туристов с прививкой, антителами или отрицательными тестами

Греция начнет принимать российских туристов с 14 мая, для въезда нужно будет соблюсти одно из трех условий, сообщил директор представительства Греческой национальной туристической организации в РФ и СНГ Поликарпос Эфстатиу.

"Если все пойдет по плану, то 14 мая откроется международный туризм в Грецию. С этого дня для российских туристов уже не будет действовать ограничение в 500 человек в неделю, не будет карантина, перемещаться по стране можно будет свободно", - сказал Эфстатиу во вторник на пресс-конференции в рамках выставки MITT-2021.

По словам генконсула Греции Николаоса Крикоса, как только по эпидемическим показателям будет видно, что нет никаких угроз, норма в 500 человек отменится сама собой.

Эфстатиу отметил, что въезд в Грецию с 14 мая будет открыт при условии соблюдения одного из трех условий: путешественник должен быть привит либо российской вакциной от COVID-19, либо у него должна быть справка о наличии антител, либо отрицательный ПЦР-тест.

"В самой Греции вакцинация идет быстро. Через два месяца уже будут точно привиты сотрудники туротрасли", - сказал Эфстатиу, отметив, что в 2021 году Греция ждет хорошего притока туристов из России.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис заявил, что на границе туристам будут выборочно делаться экспресс-тесты. Расходы на проверки возьмет на себя правительство Греции.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, РОССИЯ, ТУРИСТЫ, ВЪЕЗД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]