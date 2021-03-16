В Узбекистане запущено совместное с РФ и Словакией производство аппаратов ИВЛ

Совместное узбекско-российско-словацкое предприятие по производству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) запущено во вторник в Ташкенте, сообщили "Интерфаксу" в руководстве СП.
"Проект реализован узбекско-российско-словацким совместным предприятием Chirana Asia и предусматривает выпуск до 500 ИВЛ в год", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общая стоимость производства составила $6 млн, продукция предприятия прошла государственные клинические испытания и зарегистрирована в Узбекистане.
В аппаратах, выпускаемых в Ташкенте, используется мембранный компрессор вместо турбинного, что значительно увеличивает срок их службы и снижает стоимость обслуживания ИВЛ. В перспективе на предприятии планируется освоить выпуск наркозно-дыхательного и стоматологического оборудования.
Как ожидается, 70-80% выпускаемой продукции СП будет экспортироваться в страны Центральной Азии и Афганистан.
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