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СНГ 16.03.2021 21:26

В Узбекистане запущено совместное с РФ и Словакией производство аппаратов ИВЛ

Совместное узбекско-российско-словацкое предприятие по производству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) запущено во вторник в Ташкенте, сообщили "Интерфаксу" в руководстве СП.

"Проект реализован узбекско-российско-словацким совместным предприятием Chirana Asia и предусматривает выпуск до 500 ИВЛ в год", - сказал собеседник агентства.

По его словам, общая стоимость производства составила $6 млн, продукция предприятия прошла государственные клинические испытания и зарегистрирована в Узбекистане.

В аппаратах, выпускаемых в Ташкенте, используется мембранный компрессор вместо турбинного, что значительно увеличивает срок их службы и снижает стоимость обслуживания ИВЛ. В перспективе на предприятии планируется освоить выпуск наркозно-дыхательного и стоматологического оборудования.

Как ожидается, 70-80% выпускаемой продукции СП будет экспортироваться в страны Центральной Азии и Афганистан.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, ИВЛ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]