В Узбекистане запущено совместное с РФ и Словакией производство аппаратов ИВЛ

Совместное узбекско-российско-словацкое предприятие по производству аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) запущено во вторник в Ташкенте, сообщили "Интерфаксу" в руководстве СП.

"Проект реализован узбекско-российско-словацким совместным предприятием Chirana Asia и предусматривает выпуск до 500 ИВЛ в год", - сказал собеседник агентства.

По его словам, общая стоимость производства составила $6 млн, продукция предприятия прошла государственные клинические испытания и зарегистрирована в Узбекистане.

В аппаратах, выпускаемых в Ташкенте, используется мембранный компрессор вместо турбинного, что значительно увеличивает срок их службы и снижает стоимость обслуживания ИВЛ. В перспективе на предприятии планируется освоить выпуск наркозно-дыхательного и стоматологического оборудования.

Как ожидается, 70-80% выпускаемой продукции СП будет экспортироваться в страны Центральной Азии и Афганистан.