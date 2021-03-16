Великобритания намерена нарастить ядерный потенциал на 40%

Британия намерена увеличить свой ядерный потенциал на 40%, говорится в обзоре оборонной и внешней политики страны.
Речь идет о планах увеличения количества ядерных боеголовок "Трайдент" со 180 до 260, что указывает на окончание постепенного разоружения, продолжавшегося на протяжении трех десятилетий.
"Основная цель нашего ядерного потенциала состоит в поддержании мира и сдерживании агрессии. В 2010 году правительство объявило о намерении к середине 20-х годов сократить ядерный потенциал с 225 до 180 боеголовок. Однако, принимая во внимание изменения среды безопасности и существование большего спектра технологических и доктринальных угроз, далее такое продолжаться не может, и Великобритания поднимет порог ядерного потенциала до 260 боеголовок", - говорится в документе.
Кроме того, согласно доктрине, в составе ВМС Великобритании сохранятся четыре подводные лодки, одна из которых будет находиться на постоянном боевом дежурстве.
"С 1994 года наши ракеты не направлены на какое-либо государство, мы остаемся приверженными поддержанию минимальной ударной мощи, которая необходима для сохранения эффективности сдерживающей ядерной силы против целого спектра угроз для страны с любого направления", - подчеркивается в обзоре.
Между тем, активисты предупреждают, что Великобритания рискует начать новую гонку вооружений при том, что стране необходимы средства для преодоления пандемии COVID-19.
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