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Дальнее зарубежье 16.03.2021 17:39

Не менее половины населения поддерживают действия НАТО в каждой стране альянса, утверждается в докладе

Уровень поддержки действий альянса в государствах-членах снижается, но все еще составляет более 50% в каждой стране, говорится в опубликованном во вторник ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"Исследование выявило сильную и устойчивую поддержку трансатлантических связей и коллективной защиты. Граждане стран-союзниц по-прежнему считают, что сотрудничество между Северной Америкой и Европой в вопросах безопасности имеет значение", - говорится в документе.

Согласно докладу, уровень поддержки и веры в ценности альянса снизился с 81% в 2019, до 79% в 2020, однако все еще не упал ниже 50% в каждом стране.

Количество проголосовавших за то, чтобы их страна осталась в НАТО, также снизилось с 64% до 62%, только 11% проголосовали за выход из НАТО.

В докладе также отмечено, что 76% населения государств-членов считают, что другие союзники должны будут оказать помощь в случае нападения на одну из стран, 69% согласились с тем, что их страна должна будет поддержать союзников в случае нападения.

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Тэги: НАТО, СТРАНЫ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]